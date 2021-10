Column Willem van Hanegem | Als je eerlijk bent, is PSV weinig opgeschoten met Schmidt

Wat hangt Feyenoord boven het hoofd na aanval op delegatie Union Berlin?

21 oktober De aanval gisteravond van hooligans op een dinerende delegatie van de club Union Berlin is door de clubleiding van Feyenoord met stevige teksten veroordeeld. Voor dergelijke personen is volgens een statement van Feyenoord ‘nul komma nul plaats bij de club’. Maar wat betekenen de gebeurtenissen in sportief opzicht voor de club? Vijf vragen, vijf antwoorden.