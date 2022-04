Column Willem van Hanegem | De laatste maanden is het minder en minder geworden bij Ajax

Als voetballer had ik niet veel met het nationale bekertoernooi. Het stelde gewoon niet veel voor. En ik moest altijd erg lachen om de mensen die vaak opeens heel positief oordeelden over een elftal dat in de competitie ondermaats was gebleven, maar wel toevallig de beker had gewonnen. Die 2-1 in de Kuip maakt het natuurlijk niet opeens een schitterend seizoen voor PSV, dat zou totale onzin zijn. Maar de finale van Ajax winnen en ook nog eens verdiend, dat kun je best even blij mee zijn.