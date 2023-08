Column Willem van Hanegem | Ramiz Zerrouki verspeelde tegen PSV in recordtempo ballen en Mats Wieffer was gewoon slecht

Schifting binnen de selectie van Ajax tekent zich al af: ‘Ik wil mentale weerbaar­heid toevoegen’

Hoewel zijn groep nog aan veel mutaties onderhevig is, drukte coach Maurice Steijn in het trainingskamp in Herzogenaurach vast zijn stempel op Ajax. Door zijn eigen ‘jus’ en die van zijn veldtrainers werden tactisch en mentaal de eerste stapjes gezet.