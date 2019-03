Commerciële stadionnamen in opkomst: van MAC³PARK tot Tony Macaroni Arena

Door Nik Kok



Nee, voetbalfan Theo Melgert zegt nou nooit tegen zijn maten dat hij zaterdagavond eens even lekker een wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion gaat bekijken. Voor de duidelijkheid, Melgert is supporter van Excelsior en praat altijd over Woudestein. ,,Zoals de halte van de tram ernaast heet. En het gebied rond het stadion. Zoals iedereen het natuurlijk eigenlijk kent.”



Op Woudestein verloor AZ ooit op een ongelofelijke manier het landskampioenschap, in 2007. En het was op Woudestein waar Feyenoord een kleine twee jaar geleden kampioen kon worden maar bezweek onder de druk. Een week later zou het alsnog goedkomen voor Dirk Kuyt & co.



