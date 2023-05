Conflict in vrouwenvoetbal drijft bondscoach Andries Jonker tot wanhoop: ‘Dit krijg je niet uitgelegd’

Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft geen idee met welke speelsters hij op 19 juni aan de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint. Vier internationals komen sowieso later, van zeven speelsters weet hij überhaupt nog niet wanneer ze naar Zeist komen. Clubs uit grote voetballanden liggen dwars in het vrijgeven van speelsters. ,,De emoties lopen hoog op.”

,,Dit krijg je niet uitgelegd”, verzucht Andries Jonker woensdagmiddag na het bekendmaken van zijn 30-koppige voorselectie voor het komende WK. Hij laat een jaarschema vol kleurtjes zien, lopend tot en met het najaar van 2024. Dáár ligt namelijk de oorzaak voor het feit dat clubs en bonden op dit moment met elkaar in conflict zijn over het vrijgeven van speelsters voor het WK van dít jaar.

Hoe dat zit? Vlak voor de Olympische Spelen in de zomer van 2024 worden er nog kwalificatiewedstrijden voor het EK 2025 gespeeld. Vlak ná de Spelen begint in september alweer de Champions League. Dat toernooi is logischerwijs weer van groot belang voor de clubs. ,,Kortom”, zo concludeert Jonker: ,,Topspeelsters die ook naar de Olympische Spelen gaan, moeten na het komende WK in één ruk door en hebben nauwelijks tot geen vakantie. Zonder Olympische Spelen heb je nog een béétje geluk, maar er moeten toch twee Europese landen meedoen. Dat leidt tot een enorme belasting van speelsters.”

Clubs uit grote voetballanden willen hun speelsters dus juist déze zomer meer rust geven voordat ze naar het WK gaan en ze niet eerder dan 23 juni vrijgeven. Eén club dreigt zelfs tot 10 juli de poot stijf te houden. En dat terwijl de Oranje Leeuwinnen op 19 juni met de WK-voorbereiding willen beginnen.

Wie er 19 juni allemaal zijn? Ik heb geen idee. Echt niet Andries Jonker

Om welke clubs het precies gaat, wil Jonker niet zeggen, maar hij snapt helemaal niets van het gevecht tussen clubs en bonden. ,,Wie er 19 juni allemaal zijn? Ik heb geen idee. Echt niet”, zegt hij. ,,Dit is zo jammer. Het gaat om het belang van de speelsters. Niet om het Nederlands vrouwenvoetbal, niet om het Europees vrouwenvoetbal, maar om het vrouwenvoetbal over de hele wereld. Sommige mensen kunnen daar goed aan denken, sommigen helemaal niet. We zijn allemaal ontevreden over de FIFA-kalender, maar we gaan nu niet in gesprek maar in gevecht”, aldus de bondscoach.

,,Dan kun je zeggen: wat maken die paar dagen nou uit? Maar wij willen op 25 juni een wedstrijd voetballen (een besloten oefenwedstrijd tegen een jongensteam Onder-18, red.). Daarbij zou iedereen één helft voetballen, maar dat gaat niet als je geen 20 veldspeelsters hebt. Dat heeft invloed op de hele voorbereiding”, aldus Jonker, die met de wedstrijd tegen jongens zowel de fysieke gesteldheid als het verdedigende aspect wil trainen. ,,Die wedstrijd gaat in principe door, tenzij er nog meer gekke dingen gebeuren.”

Dominique Janssen, Lynn Wilms, Jill Roord (die zaterdag de Champions League-finale met VfL Wolfsburg spelen) en Lineth Beerensteyn (die zondag de Italiaanse bekerfinale speelt met Juventus) kregen van Jonker extra vrije dagen. ,,Daarin zijn we het met de clubs eens geworden, maar naast die vier zijn er nog een stuk of zeven van wie we niet weten wanneer ze aansluiten.”

Vanwege alle perikelen staan er, naast de huidige 30 speelsters in de voorselectie, ook nog eens acht speelsters stand-by in de voorbereiding. Van de 30 speelsters uit de voorselectie gaan er uiteindelijk 25 mee naar Australië en Nieuw-Zeeland. Twee van hen, een keepster en een speelster, vallen nog in Nieuw-Zeeland af. Zij bekijken de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal (23 juli) vanaf de tribune en reizen dan terug naar Nederland.

Het is merkwaar­dig en het leidt ook af: een WK moet leuk zijn, de sfeer moet positief zijn en het WK moet een impuls geven aan het vrouwen­voet­bal Andries Jonker

Wanneer er helderheid komt? Daar moet Jonker het antwoord op schuldig blijven. ,,Ik heb in november en december al gebeld met clubcoaches, maar inmiddels is dit wel écht een groot ding. De emoties lopen nu op. Ik vertel het nu rustig, maar het raakt ons ook.”

Volgens Jonker zijn zelfs speelsters niet blij met de gang van zaken. ,,Een van mijn speelsters kreeg van haar club te horen dat ze pas 23 juni mocht komen omdat een andere international van die club geblesseerd raakte. Tja, waar gaat dit over? Ik hang aan een touwtje en kan er niks aan doen, maar het is gewoon niet handig dat we elkaar bevechten als clubs en bonden. Het is merkwaardig en het leidt ook af: een WK moet leuk zijn, de sfeer moet positief zijn en het WK moet een impuls geven aan het vrouwenvoetbal. Dat is nu niet zo en dat is heel jammer. Het gaat nu goed met het vrouwenvoetbal, maar de mensen die beleid maken, moeten meer nadenken over de koers die ze varen om dat zo te houden.”

Kika van Es en Shanice van de Sanden opgeroepen

Opvallende namen in de voorselectie van 30 speelsters zijn die van Kika van Es (PSV) en Shanice van de Sanden (Liverpool). Van Es speelde in november vorig jaar haar laatste interland, Van de Sanden zelfs in november 2021.



Op deze site vertelde Van Es, die na de zomer stopt met voetbal, openhartig over het feit dat ze eerder dit jaar zwanger was, maar dat ze vervolgens een miskraam kreeg. ,,We hebben altijd goed contact met elkaar gehad en dit is nu niet de eerste keer dat Kika iets van mij hoort. Haar motivatie, en die van Shanice ook, is heel groot”, aldus bondscoach Andries Jonker. Hij haalde Van de Sanden, nadat ze door Mark Parsons niet werd geselecteerd voor het EK 2022, eerder al terug bij Oranje. Sinds de wedstrijd tegen Japan in november 2021 speelde ze echter geen interland meer.



Toch vindt de bondscoach dat zowel Van Es als Van de Sanden op dit moment tot de beste 30 speelsters van Nederland hoort. ,,Ze hebben allebei hun verhaal, maar ik heb regelmatig contact gehad met Kika en ben ook naar Liverpool gegaan voor Shanice. Wat sowieso heel opmerkelijk is in deze groep: de ervaren meiden geven je allemaal het gevoel dat ze voor het eerst een WK gaan spelen. Er is een enorme gretigheid om het wéér mee te maken en zo ver mogelijk te komen. Dat geldt niet alleen voor Kika en Shanice, maar ook voor bijvoorbeeld Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk. Ze willen het EK spelen, het WK spelen, de Olympische Spelen, de Champions League. Ze willen alles spelen én winnen. Er zit geen rem op. Ik vind dat heel mooi.”

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

