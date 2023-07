Contract Ihattaren (21) bij Juventus ontbonden: ‘Veel succes Mohamed’

Het contract van Mohamed Ihattaren bij Juventus is ontbonden. De 21-jarige aanvallende middenvelder stond sinds de zomer van 2021 bij de Italiaanse topclub onder contract, maar speelde geen seconde en is nu ontslagen. Dat bevestigt de club via Twitter. Ze wensen Mohamed veel succes. Onduidelijk is of het diep gevallen talent nog ergens anders in beeld is.

Bij de roemruchte club uit Turijn kwam Ihattaren nooit een seconde in actie voor de hoofdmacht. Ihattaren verdiende bij Juve naar verluidt 1,3 miljoen per jaar, maar speelde door allerlei privé-sores nog geen seconde voor de roemruchte Italiaanse club die hem in 2021 overnam van PSV. Uitleenperiodes bij Sampdoria en Ajax liepen om dezelfde reden uit op debacles.

Feitelijk speelde hij al ruim twee jaar amper nog serieuze wedstrijden. Wel speelde hij in het voorjaar van 2022 nog vijf wedstrijden voor jong Ajax en 4 minuten ‘voor spek en bonen’ in de verloren bekerfinale tegen PSV.

Het nog niet eens zo lang geleden zo bewierookte supertalent Ihattaren leek zelf ook totaal niet meer gemotiveerd, kwam niet meer opdagen en kreeg boete na boete. Dat hij zou worden ontslagen leek een kwestie van tijd. Bijna niemand die nog een cent geeft voor zijn loopbaan.

Toch was er kort geleden nog het gerucht dat de naar de Süper Lig gepromoveerde club Samsunspor interesse zou hebben, meldden Turkse media. Maar de Turkse club zelf heeft daar nog niks over gezegd. Toch blijven de verhalen dat hij daar weer gaat opduiken hardnekkig. Zijn broer Yassir - die nu zijn zaakwaaknemer zou zijn - is al een tijdje onbereikbaar.

Wat Ihattaren aan het doen is, is al een tijdlang onduidelijk. Hij liet enige tijd geleden weten via Instagram dat hij getrouwd is met influencer Yasmine Driouech en hij zou met haar naar Dubai zijn gegaan. De relatie met Yasmine leidde in het verleden enkele keren tot problemen. Zo werd Ihattaren een keer aangehouden omdat hij haar mishandeld zou hebben, maar zij had al snel spijt van haar aangifte. Toch loopt er nog steeds een onderzoek naar wat er gebeurd is.

Ihattaren werd begin dit jaar nog wel gesignaleerd bij Juventus en leek een tijdje lang op de weg terug. Er was toen zelfs sprake van dat hij weer zou aansluiten bij Juventus onder 21 jaar, maar toch kwam de klad er weer in.

Ihattaren (pas 21 jaar) gold zo'n vijf jaar terug als een van de allergrootste talenten in Nederland van de laatste tien jaar. Hij bleek echter zeer lastig te begeleiden en het overlijden van zijn vader zorgde ervoor dat dat alleen maar lastiger werd. Grote namen als Gerald Vanenburg en Wesley Sneijder probeerden het, maar lieten het allemaal na vrije korte tijd alweer los omdat Ihattaren ongemotiveerd was.

Toch zou Ihattaren vorige week nog gespot zijn bij COV DESTO in Vleuten, waar hij aan het trainen was met Gerald Vanenburg. De twee werkten vorig jaar ook al samen, wat uiteindelijk tot de rentree van Ihattaren als profvoetballer bij Ajax leidde. Het is niet bekend of de twee de handen nu weer ineen hebben gesloten.

