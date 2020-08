Corona in de eredivisie? Voorlopig niets aan de hand

Door Dennis van Bergen Wanneer Feyenoord het vanmiddag opneemt tegen Sparta (14.30 uur) ontbreekt in de ploeg van Dick Advocaat één speler, omdat hij positief getest is op het virus. In het oefenduel van ADO Den Haag tegen Almere City deed gisteren bij de Haagse club ook al een speler niet mee vanwege een positieve test.

Dat Feyenoord en ADO Den Haag desondanks niet aan afgelasting dachten, is conform de richtlijnen die het komende seizoen gelden in ere en eerste divisie. Van clubs wordt verlangd dat hun elftallen gewoon aan de aftrap verschijnen voor competitiewedstrijden, tenzij dat er bij een club dermate veel besmettingen zijn vastgesteld dat in alle redelijkheid geen representatief elftal op de been kan worden gebracht.

Dit weekeinde kozen sommige clubs er nog voor om niet te spelen. Een van die clubs is Willem II. De Tilburgers zouden gisteren oefenen tegen IJsselmeervogels. Maar nadat een test uitwees uit dat (opnieuw) een speler van de Tricolores besmet is met het corona-virus, werd het duel geannuleerd. Eerstedivisionist NAC beëindigde gisteren het trainingskamp in het Brabantse Oudenbosch per direct, toen testen uitwezen dat twee spelers van de Bredase club het virus onder de leden hadden. Ook het oefenduel dat NAC zou spelen, vandaag tegen FC Dordrecht, is om die reden afgelast. In alle gevallen zijn de betreffende spelers in quarantaine gegaan.



De KNVB-richtlijnen schrijven voor dat spelers en staf van een club zich tijdens de reguliere competities tenminste eens per week moeten laten testen.