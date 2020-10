Corona-situatie bij PSV verergert: opnieuw enkele spelers besmet

In verband met privacy-overwegingen maakt deze krant geen namen bekend van nieuw besmette spelers. De betrokkenen kunnen maandag mogelijk weer trainen, als zij geen klachten hebben en negatief testen. Het publiceren van de namen is aan hun werkgever (PSV dus), die van betrokkenen ook toestemming nodig heeft (in verband met privacy-wetgeving). Bij deze krant is nog niet bekend of de vijf eerder besmette spelers alweer inzetbaar zijn.