Coronabesmettingen bij TOP Oss: duel met Jong FC Utrecht afgelast

Tactisch sterk Fraser de ideale opvolger van Advocaat bij Feyenoord?

20 oktober Feyenoord dacht nog nooit aan Henk Fraser (54) als hoofdtrainer. Dat heeft met het verleden én toezeggingen aan Dirk Kuyt te maken. Maar of hij nu op een lijstje staat of niet, de coach van Sparta liet wederom zien wat hij waard is, zeker op tactisch vlak.