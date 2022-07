Coronaspook waart rond in kamp Oranje Leeuwinnen: KNVB scherpt maatregelen aan

Door Tim Reedijk



Drie van de elf basisspeelsters die bondscoach Mark Parsons zaterdag het veld in stuurde, lijken de volgende EK-wedstrijd – woensdag tegen Portugal – niet te halen. Sari van Veenendaal raakte tegen Zweden geblesseerd aan haar schouder en was gistermiddag nog steeds in het ziekenhuis voor onderzoek. Aniek Nouwen was daar na de openingswedstrijd van Oranje ook, vanwege haar enkelblessure. Ze waren zaterdag beiden tot tranen geroerd; hun inzetbaarheid voor de rest van het toernooi is hoogst onzeker.