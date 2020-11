Coronatesten bij spelers Oranje allemaal negatief: ‘Weer genoeg staafjes in onze neus gehad’

Bondscoach Frank de Boer heeft morgen (18.00 uur) in de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina de beschikking over zijn gehele selectie. De coronatesten van alle 23 spelers zijn negatief uitgevallen, meldde de bondscoach zaterdag in Zeist.

Tonny Vilhena testte dinsdag positief op het coronavirus en verliet daardoor direct het trainingskamp van Oranje. De overgebleven spelers ondergingen de laatste drie dagen twee testen. ,,We hebben weer genoeg dingen in onze neus gehad”, zei De Boer, die het een spannend moment blijft vinden.



,,Ik stap af en toe bij de dokter naar binnen en krijg dan te horen dat de uitslagen nog niet binnen zijn. Uiteindelijk kregen we het signaal dat alles op groen staat.”

Vilhena testte inmiddels, buiten het trainingskamp van Oranje om, ook negatief. De Boer: ,,Ik ben geen dokter. Misschien had hij het al. Hij is eerder heel ziek geweest. Toen zeiden ze dat het geen corona was. Misschien was het dat toch wel en zat hij, toen hij zich bij het Nederlands elftal meldde, in de laatste fase. Dat zou kunnen.”

De Boer zag naast Vilhena deze week ook middenvelder Teun Koopmeiners wegvallen. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong staan tegen Bosnië en Herzegovina op scherp en zijn bij een gele kaart geschorst voor de afsluitende wedstrijd in de Nations League van woensdag tegen Polen.

Als een van de twee geschorst wordt, roept De Boer direct een middenvelder op. ,,Daar heb ik al over nagedacht. Iemand moet dan heel snel een staafje in zijn neus stoppen.” Vilhena weer aan de groep toevoegen is geen optie. ,,Volgens de dokter is dat niet de juiste volgorde om hem er weer bij te halen”, zei De Boer.

