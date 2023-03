Crisis bij Vitesse: ook algemeen directeur Pascal van Wijk weg

Hiermee raakt de eredivisionist uit Arnhem, die strijdt tegen degradatie, in drie weken tijd twee topmannen kwijt. Begin maart legde bestuurder Henk Parren zijn werkzaamheden al neer. Parren was voorzitter van de raad van commissarissen van de club en voorzitter van de Stichting Betaald Voetbal ‘Vitesse-Arnhem’.

Zowel Van Wijk als Parren lag al enige tijd onder vuur. De twee slaagden er de afgelopen vierenhalf jaar niet in de zogenoemde ‘stadionkwestie’ tot een goed einde te brengen. Vitesse kan na 30 september GelreDome niet meer in na het opzeggen van de huur in het najaar van 2018. Een nieuw huurcontract ligt er nog altijd niet.

Vitesse zag het conflict met huisbaas Michael van de Kuit van stadioneigenaar Nedstede alleen maar verder oplopen. De investeerder weigerde op enig moment nog verder te praten met Parren en Van Wijk en knoopte gesprekken aan met beoogd Vitesse-eigenaar Coley Parry, hoewel de Amerikaan formeel nog niets te zeggen heeft bij de club.

Van Wijk wilde eerder al af van baan als algemeen directeur

De KNVB, die van Vitesse snel duidelijkheid wil over het gebruik van GelreDome in het voetbalseizoen 2023-2024, moet nog altijd goedkeuring geven aan de overname van de club door de Common Group van Parry. De Amerikaan kwam in beeld nadat de vorige eigenaar, de Rus Valeri Oyf, zich terug moest trekken in verband met de oorlog in Oekraïne.

De positie van Van Wijk bij Vitesse was sowieso een bijzondere. De algemeen directeur had al in juni 2021 aangegeven dat hij terug wilde treden. Hij zou directeur financiën en bedrijfsvoering worden, een rol die beter paste bij zijn ‘persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren’, zei hij destijds zelf.