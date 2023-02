Cruciale duels in top én kelder: dit zijn de blessures en opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

Speelronde 22 in de eredivisie is voor zowel de strijd om de titel als de strijd tegen degradatie cruciaal. Feyenoord en AZ strijden in De Kuip om de koppositie, terwijl hekkensluiter Groningen punten moet pakken tegen Emmen. Lees hier hoe jou favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar deze speelronde.

FC Volendam - Vitesse (Zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: Het stadion van Volendam heet vandaag voor de wedstrijd tegen Vitesse voor een keer het Wim Kras-stadion. Wim Kras was de jongste speler die debuteerde in de historie van het betaalde voetbal. Hij overleed afgelopen week.

Afwezigen: Oristanio (Geschorst en in afwachting van beroep).

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Flint, Mirani, Murkin; Sánchez, Eiting, Twigt; Antonucci, Mühren

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu houdt Marco van Ginkel tegen Volendam op de bank. De coach van Vitesse spaart de routinier vanwege de ondergrond van kunstgras in Noord-Holland. Hij wil blessureleed voorkomen.Van Ginkel (30) heeft een verleden met kniekwetsures. Cocu neemt daarom geen risico’s. De coach zit op personeel vlak ook in een luxepositie. Matus Bero (na schorsing), Sondre Tronstad en Kacper Kozlowski (blessures) zijn weer beschikbaar.

Afwezig: Davy Pröpper (Geblesseerd), Mitchell Dijks (ziek), Carlens Arcus (geschorst).

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Wittek, Isimat-Mirin, Oroz, Yapi; Meulensteen, Flamingo; Vidovic, Bero, Manhoef; Bialek

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

FC Groningen - FC Emmen (Zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Laros Duarte, Paulos Abraham en Luciano Valente trainden deze week weer mee en zijn beschikbaar voor trainer Dennis van der Ree.

Afwezigen: Bech Sørensen, Antman (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Määttä; Pelupessy, Suslov Hove; Irandust, Pepi, Manu.

Bijzonderheden FC Emmen: Spits Danny Hoesen kan voor FC Emmen zijn debuut maken tegen zijn oude club FC Groningen in de cruciale degradatiekraker tussen de nummer 18 en nummer 16 van de eredivisie.

Afwezigen: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Darfalou (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Te Wierik, Burnet; Veendorp, Bernadou, El Messaoudi; Diemers; Zivkovic, Romeny.

Feyenoord - AZ (Zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot ziet de ziekenboeg langzaam maar zeker op het punt komen dat hij leeg kan stromen. Gernot Trauner zou er tegen Fortuna volgende week weer bij kunnen zijn. Ook Szymanski maakt vorderingen, de absentie van Bijlow duurt nog wel even volgens de trainer.

Afwezigen: Trauner, Szymanski, Bijlow, Kokcu, Walemark (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Dilrosun, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

Bijzonderheden AZ: Djordje Mihailovic keert weer terug in de selectie van AZ. De Amerikaan moet echter nog Sven Mijnans voor zich dulden die in de laatste wedstrijd tegen Excelsior nog goed was voor twee goals en een assist.

Afwezigen: Afwezig: Martins Indi, Westerveld, Beukema , De Wit, Vanheusden, Bazoer, Dekker (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

SC Cambuur - SC Heerenveen (Zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Mees Hoedemakers en Leon Bergsma keren weer terug in de basis bij Cambuur. Beide spelers werden in de vorige wedstrijd nog geslachtofferd.

Afwezigen: Gullit, Maulun, Jacobs, Sambissa, Van der Meer (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Bergsma, Tol, Bangura, Van Kaam, Hoedemakers, Paulissen; Van der Water, Johnsen, Foor

Bijzonderheden SC Heerenveen: SC Heerenveen verloor in de eredivisie al vier keer op rij. De laatste nederlaag bij Cambuur in Leeuwarden dateert van 2015.

Afwezigen: Van Beek, Noppert (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Kaib; Tahiri, Haye, Olsson,; Köhlert, Van Hooijdonk, Nunnely

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

FC Utrecht - PSV (Zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Modibo Sagnan keert morgen tegen PSV terug bij FC Utrecht. De verdediger zal waarschijnlijk direct starten. Dit zal ten koste gaan van Ruben Kluivert. De weer herstelde Bart Ramselaar maakt tegen zijn oude club mogelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie. De kans is groot dat dit eveneens geldt voor Tommy St. Jago. Jens Toornstra ontbreekt vanwege een schorsing.

Afwezig: Viergever, Dost, Warmerdam, Hendriks (Geblesseerd). Toornstra (Geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Brouwers, Bozdogan, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid

Bijzonderheden PSV: PSV wil na de sof in Sevilla geen nieuwe schade oplopen in de eredivisie. Trainer Ruud van Nistelrooij kan voorlopig niet beschikken over nieuweling Thorgan Hazard, die geblesseerd is geraakt tijdens het duel met de Spanjaarden. Hij ligt er weken uit.

Afwezigen: Sávio, Fofana, El Ghazi, Hazard (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Go Ahead Eagles - FC Twente (Zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Het treffen tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is de 60ste editie van de Derby van het Oosten. Go Ahead Eagles stapte 13 keer als winnaar van het veld, FC Twente won 32 keer.

Afwezig: Oliver Edvardsen, Bas Kuipers, Enric Llansana (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Oppegard; Adekanye, Idzes, Rommens, Willumsson, Fernandes; Lidberg, Stokkers

Bijzonderheden - FC Twente: Het is nog niet het seizoen van Michal Sadilek. De Tsjech, die eerder lange tijd uit de roulatie was vanwege liesklachten en suizingen in het hoofd, is opnieuw geblesseerd. Het is nog onduidelijk wat hij precies mankeert, maar het duel in Deventer komt te vroeg voor de middenvelder. Ook Julio Pleguezuelo en Wout Brama ontbreken bij de Tukkers.

FC Twente gaat bij Go Ahead op jacht naar de derde uitzege van het seizoen. Alleen FC Emmen en Excelsior pakten dit seizoen een lager percentage van hun punten in uitduels dan FC Twente. De ploeg verspeelde in de huidige competitie al vaker punten buitenshuis (vijf keer gelijk, drie nederlagen) dan in het gehele seizoen 2021/22.

Afwezigen: Michal Sadilek, Wout Brama, Julio Pleguezuelo (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

Ajax - Sparta (Zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Steven Bergwijn, die op het Kasteel eerder dit seizoen de enige treffer maakte, werd voor het eerste Europa League-duel met Union Berlin door rechtsback Jorge Sanchez afgelost af in de ziekenboeg. Davy Klaassen staat voor het treffen met Sparta op scherp.

Afwezigen: Kaplan, Sanchez (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Taylor; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic.

Bijzonderheden Sparta: Sinds de eeuwwisseling trok Sparta in eredivisieverband elfmaal richting de Johan Cruijff Arena. Slechts één keer keerde Sparta met een punt terug naar Rotterdam. Ondanks liefst 41 Amsterdamse doelpogingen slaagde Aleksander Šeliga er in augustus 2009 in zijn doel schoon te houden.

Afwezigen: Bart Vriends (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Olij; Pinto, Auassar, Abels, Sambo; De Guzman, Kitolano; Van Crooij, Verschueren, Namli; Lauritsen

Excelsior - NEC (Zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior boekte dit seizoen vijf van de zes overwinningen in eigen huis. De enige zege buiten de deur was in de eerste speelronde tegen SC Cambuur, dat met 0-2 werd verslagen.

Afwezig: Maxime Awoudja, Jackie Donkor, Kik Pierie (Geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Kharchouch, Lamprou

Bijzonderheden NEC: NEC kan tegen Excelsior mogelijk niet beschikken over Bart van Rooij. De verdediger is geblesseerd. Voor Jordy Bruijn (in plaats van de geschorste Oussama Tannane) en Magnus Mattsson (ten koste van Ibrahim Cissoko) lonkt een basisplaats.

Opstelling NEC: Cillessen; Verdonk , Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Dimata, Mattsson

Afwezig: Tannane, Roefs, De Wolf

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.