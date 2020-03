‘Cruijff na pak slaag Feyenoord tegen Ajax: hier gaan we toch niet van in paniek raken?’

,,Als je samen voetbalt, zie je eigenlijk niet hoe goed iemand precies is. Natuurlijk wist iedereen dat Johan Cruijff heel goed was, dat zag een blinde. Maar als ik wedstrijdbeelden terugzag, zag ik dat nog veel duidelijker dan in het veld. Dat klinkt misschien gek, maar zo voelde het echt. Wat ik in 1974 het mooiste vond aan de voetballer Cruijff? Johan keek niet alleen naar wat hij voor bal wilde gaan spelen, dus met buiten- of binnenkant, in de voeten of diep. Maar hij keek ook extreem naar wie de bal moest ontvangen. Tegenwoordig zie je spelers zomaar en trage spits lekker de diepte insturen. Dat soort dingen deed Johan dus nooit. Spelers die goed waren met de bal, kregen de bal in de voeten. Snelle spelers kregen de bal in de diepte aangespeeld. Johan was in 1974 tegen Bulgarije en Argentinië echt fantastisch. Tegen Zweden zou hij minder hebben gespeeld, volgens de zogenaamde kenners. Maar ik heb die beelden wel eens teruggezien en dat was dus niet zo. Als je tegen hem speelde en hem een keer flink schopte, begon hij nooit te klagen. Dat vond ik zo professioneel van hem. Die karategoal met Barcelona tegen Atlético Madrid. Die goal tegen België met Jean-Marie Pfaff zo schitterend onder de lat. En de treffer tegen Argentinië in 1974, zo mooi om de keeper heen, dat waren zijn mooiste goals.’'