Curaçao gaat shirtsponsoring Ajax ‘intern analyseren’ na grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars

Afgelopen zondag werd bekend dat directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct was vertrokken bij de Amsterdamse club omdat hij gedurende langere tijd grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s heeft gestuurd.

Ajax speelt sinds 2020 met de naam ‘Curaçao’ op de mouw. Het land heeft een contract voor drie jaar. Doel van de sponsoring is om meer toeristen aan te trekken. Oud-minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam, die in 2020 betrokken was bij het sluiten van het sponsorcontract, wijst er op dat Ajax volgens haar ‘correct’ heeft gehandeld in de zaak-Overmars. Verder zegt ze dat Curaçao de ontwikkelingen vooral goed in de gaten moet houden.