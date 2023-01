Dagen van Alfred Schreuder bij murw gebeukt Ajax lijken geteld na remise tegen FC Volendam

Toen het laatste fluitsignaal klonk, beende Schreuder gedesillusioneerd de catacomben in. Op de helft waar zo’n beetje de tweede helft zich afspeelde, staarden Davy Klaassen, Dusan Tadic, Steven Berghuis en Brian Brobbey naast elkaar vol ongeloof in de eindeloze verte. Wetende dat ook degradatiekandidaat FC Volendam een te grote horde bleek voor de kansen verprutsende ploeg, de landstitel daardoor in vijf jaar niet zo ver weg is geweest en nog moet blijken of de jacht op prolongatie met de huidige hoofdtrainer wordt doorgetrokken. Op de achtergrond klonk immers het ‘Schreuder rot op’ steeds massaler en luider.

Schreuder ziet het Zwaard van Damocles al na een half jaar boven zijn hoofd hangen. Al maanden is Schreuder met een getransformeerde basisploeg de kluts kwijt. Zo won Ajax niet één van de negen topduels en ging het dit kalenderjaar verder waar het voor de winterstop gebleven was: met punten verspelen op het veld en afglijden op de ranglijst. De rampzalige week in november, met een nederlaag tegen PSV en gelijke spelen tegen Vitesse en Emmen, werd in de maand die de ommekeer moest inluiden vervolgd met vier remises.

Nieuw debacle

Kroop Schreuder tegen concurrenten Twente en Feyenoord nog door het oog van de naald, daar is er na een nieuw debacle tegen een laagvlieger haast geen ontsnappen meer aan voor de hoofdtrainer, die ook tegen Volendam fluitconcerten en exitwensen te horen kreeg. Eerst voornamelijk uit de harde kern van de club, die voor de wedstrijd ook had opgeroepen in de vijfde minuut (plek op de ranglijst van Ajax) met witte zakdoekjes te zwaaien. Naarmate de wedstrijd vorderde en de bal er maar niet in wilde, pleitten steeds meer supporters voor een trainerswissel.

Volledig scherm Alfred Schreuder met naast hem assistent Matthias Kaltenbach, die zeer waarschijnlijk sowieso moet wijken. © ANP

De directie is in een zeer pijnlijk spagaat terechtgekomen, aangezien alles werd gedaan om met Schreuder de winning mood en daarmee de titelkansen te reanimeren. Na de 1-1 in de Kuip was de druk al voelbaar, toen het een hele onderneming was om ziedende fans bij de Arena te omzeilen. De druk zal door de slechtste reeks sinds 1965 nog verstikkendere vormen aannemen.

Het verscheuren van het contract van clubicoon Daley Blind, het opschudden van de hiërarchie door bijvoorbeeld Jurriën Timber tot tweede aanvoerder te benoemen en het verder kortwieken van de selectie, dat deze week met het tijdelijke vertrek van beloften Jay Gorter, Youri Regeer en Victor Jensen verder gestalte moet krijgen: het mag niet baten.

Wat clubleiding en trainer ook bedenken, wedstrijden winnen is na maanden van husselen, schipperen, niet of laat communiceren en en het opstellen van beperkte aankopen teveel gevraagd voor de club die tegen de ene na de andere Europese topclub stuntte. Dat bleek ook tegen Volendam, waar Ajax te lang te weinig grote kansen creëerde. Ja, Brian Brobbey kreeg een paar mogelijkheden, maar echte druk ontketende de titelverdediger pas na rust, toen het de kansen aaneenreeg, maar het laatste passje of de afwerking te wensen overliet. Leek een bal het doel in te gaan, stond aanvoerder Dusan Tadic in de weg.

Wet van Murphy

De Wet van Murphy voor Schreuder? Daar leek het tegen Volendam zeker op, helemaal toen FC Volendam na een klein uur met een vrije trap vanaf de zijkant voor het eerst de doelmond van Ajax kon bereiken. Schreuder zag het absolute rampscenario voor zijn ogen voltrekken, toen Damon Mirani de verre krul van Carel Eiting binnenknikte (0-1).

Schreuder haalde Steven Bergwijn naar de kant. De recordaankoop verschool zijn teleurstelling niet. Mohammed Kudus kwam en trok de stand nog gelijk met een rake volley, maar of het voldoende is om Schreuder de komende niet van het flinterdunne koord te laten donderen, valt te bezien. In de zomer zag hij de clubleiding zijn klus nog bemoeilijken door te zwichten voor de zakken geld van Manchester United voor Lisandro Martínez en Antony. Schreuder had daardoor nog wisselgeld in de winter.

Volledig scherm Een balende Alfred Schreuder langs de lijn. © ANP

De directie kleedde het zoveel mogelijk naar zijn wens in. Een extra verdediger en een hervorming van de staf moesten de komende week nog helpen Ajax weer naar de koppositie te katapulteren. Johnny Heitinga, trainer van de beloften, werd vast klaargestoomd om Schreuder te assisteren. Het liefst voegt Ajax ook een ervaren rechterhand toe. Eentje die de persoonlijkheid en staat van dienst heeft om Schreuder af en toe een spiegel voor te houden. Bij René Meulensteen en Jaap Stam vingen respectievelijk algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar daarvoor bot.

De Duitser Matthias Kaltenbach, door Schreuder meegenomen, moet in ieder geval wijken. Maar na de zesde remise op een rij, tegen de nummer zeventien, is de kans groot dat het daar niet bij blijft en Schreuder ook zelf het veld moet ruimen.

