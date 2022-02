Dak van ADO Den Haag-stadion waait los door storm Eunice: ‘Blijf uit de buurt, situatie is levensgevaarlijk’

,,De situatie is momenteel gewoon te gevaarlijk”, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden weten. ,,Zo moeten we met een hoogwerker omhoog, dat kan nu simpelweg niet. Het is wachten totdat het rustiger wordt en dan kijken we samen met de club en de gemeente Den Haag opnieuw naar de situatie. Het advies is wel: blijf uit de buurt van het stadion want ook de komende uren kan er her en der nog wat loskomen.”