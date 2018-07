Daley Blind doorstaat medische keuring en tekent voor vier jaar bij Ajax

Ajax taste eerder diep in de buidel om Zakaria Labyad (FC Utrecht) en Dusan Tadic (Southampton) aan te trekken. Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) zijn de andere twee nieuwe gezichten.



De Amsterdamse selectie is momenteel op trainingskamp in Engeland. Donderdag staan twee oefenduels op het programma. Ajax bereidt zich voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. De ploeg van coach Erik ten Hag speelt op 25 juli eerst thuis. Een week later is de return in Oostenrijk.