Daley Blind onder het mes: ‘Seizoen eindigt abrupt voor me’

Blind raakte dinsdag geblesseerd toen hij wilde voorkomen dat aanvaller Tjay De Barr zou scoren voor Gibraltar. Hij was niet meer in staat op eigen kracht het veld te verlaten. Blind werd met een brancard naar de kleedkamer gedragen en had veel pijn. Even werd er gevreesd voor een zware knieblessure. Maar bondscoach Frank de Boer vertelde dat het om een enkelblessure ging.



Ajax staat voor een belangrijke maand april. “We kijken uit naar ‘super april’, zei trainer Erik ten Hag voor de interlandperiode. Ajax hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De club strijdt op 8 en 15 april tegen AS Roma om een plaats in de halve finale van de Europa League. Op 18 april staat de bekerfinale tegen Vitesse op het programma. Ajax kan in april ook de 35ste landstitel veiligstellen.