Daley Blind staat voor fraaie CL-mijlpaal, cijfers Jari Litmanen binnen handbereik

Daley Blind staat voor een fraaie mijlpaal. Ajax - Besiktas (18.45 uur) wordt vanavond zijn vijftigste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarvan 38 wedstrijden voor Ajax. Alleen Jari Litmanen speelde meer Champions League-duels in Nederlandse dienst.

Sinds de Europa Cup 1 in 1992 werd omgedoopt tot de Champions League waren er achttien Nederlanders die de grens van vijftig Champions League-wedstrijden passeerden. Ultieme Champions League-koning is uiteraard Clarence Seedorf met 125 wedstrijden op de teller. Hij is samen met Arjen Robben (110 Champions League-duels) de enige Nederlander die de grens van honderd wedstrijden passeerde.



Andere namen die Blind voor gingen? Edwin van der Sar (98), Frank de Boer (81), Phillip Cocu (79), Wesley Sneijder (76), Mark van Bommel (76), Edgar Davids (74), Michael Reiziger (74), Ruud van Nistelrooy (74), Patrick Kluivert (71), Jaap Stam (62), Roy Makaay (61), Robin van Persie (59), Marc Overmars (56), Ronald de Boer (54) en Giovanni van Bronckhorst (52). Kortom: geen verkeerd rijtje voor Blind om zich tussen te voegen. Inclusief de Europa Cup 1 mag ook Ronald Koeman (52) zich nog in dat rijtje melden.



Bekijk hieronder de Champions League-statistieken van Daley Blind. Tekst gaat verder onder de tabel.

Voor Blind begon de teller met lopen op 22 november 2011 op bezoek bij Olympique Lyon. Hij viel destijds in voor Gregory van der Wiel, waarna hij enkele weken later ook zijn eerste basisplaats in het miljardenbal kreeg, thuis tegen Real Madrid (0-3). Sindsdien was Blind bijna altijd basisspeler als hij in de Champions League in actie kwam (47 van de 49 keer).

In zijn eerste periode bij Ajax, alvorens hij naar Manchester United vertrok, speelde Blind veertien Champions League-duels, waarvan hij er slechts drie won (tegen Manchester City, Celtic en FC Barcelona). Wat dat betreft is zijn tweede periode in Amsterdam, na zijn terugkeer van Manchester United, een stuk succesvoller. Sinds Blind terug is bij Ajax speelde hij 23 Champions League-wedstrijden. Daarvan werd bijna de helft gewonnen: elf keer. Met natuurlijk het seizoen 2018/2019, waarin de halve finale werd gehaald, als ultiem hoogtepunt voor Blind en Ajax.

Volledig scherm Daley Blind in duel met Cesc Fabregas. © Pim Ras Fotografie

Scoren deed Blind pas één keer in de Champions League: niet voor Ajax maar voor Manchester United, in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Benfica in 2017. Ook de enige Champions League-assist van Blind was in het shirt van The Red Devils, thuis tegen FC Basel (3-0). De enige rode kaart voor Blind in het miljardenbal was dan weer wel in het shirt van Ajax. Dat was in de krankzinnige uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4).

Volledig scherm Daley Blind krijgt rood op Stamford Brigde. © EPA

Nederlandse clubs

Wat Champions League-wedstrijden voor Nederlandse clubs betreft staat Blind tot het duel met Besiktas op 37 wedstrijden, op gelijke hoogte met Ronald de Boer. Na vanavond staat Blind normaal gesproken op 38 en daarmee deelt hij de tweede plek met Edwin van der Sar en Johann Vogel. Alleen Jari Litmanen (42 wedstrijden) staat dan nog boven Blind op de ranglijst van spelers met de meeste Champions League-wedstrijden voor een Nederlandse club. Met nog vier groepswedstrijden voor de boeg kan Blind nog dit Champions League-seizoen op gelijke hoogte komen met de Fin. Om Litmanen definitief achter zich te laten, hopen Blind en Ajax zich uiteraard te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Een grote stap daarvoor kan vanavond gezet worden, wellicht wel dankzij een eerste goal of assist van Blind in Amsterdamse Champions League-dienst.

