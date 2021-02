Dat verhaal van een pilletje uit de verkeerde strip komt op mij niet heel sterk over

Door de schorsing van Ajax-keeper André Onana gaat het weer over doping in de voetballerij. Er is mij zo vaak gevraagd of ik in mijn loopbaan als speler iets heb gemerkt van verboden middelen. Ik heb het zelf écht nooit meegemaakt. En er was destijds al volop controle. In 1974 tijdens het WK ben ik zelfs na drie duels gecontroleerd door de mensen van de FIFA.