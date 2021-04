David Endt hoopt op ‘Andy van der Meijde-momentje’ van Ajax in Rome

Van der Meijde haalde met zijn gebaar zelfs Amerikaanse media, die dachten dat hij de scherpschutters in de toen net ontstane oorlog met Irak steunde. Niets was minder waar. De aanvaller bracht een ode aan de familie die zich over hem ontfermde tijdens zijn periode bij FC Twente, waar hij zich wel eens eenzaam voelde. Zij waren fervente jagers, vandaar. ,,Een bijzonder geste”, concludeert Endt.

Ajax speelde 18 jaar geleden met 1-1 gelijk in Stadio Olimpico, met onder anderen een jonge Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Cristian Chivu en Maxwell in de gelederen. De koploper van de Eredivisie heeft donderdag een beter resultaat nodig, na de nederlaag van 1-2 in de Johan Cruijff Arena. ,,Voor het tweeluik gaf ik Ajax 60 procent kans om de halve finales van de Europa League te bereiken”, zegt Endt. ,,Helaas moet ik mijn prognose bijstellen, nu geef ik AS Roma wel 60 procent kans.”

Ajax deed vorige week donderdag veel dingen beter dan AS Roma. De ploeg van trainer Erik ten Hag was 65 procent van het duel in balbezit en kwam tot meer dan het dubbele aantal doelpogingen dan de tegenstander.



,,Dat klopt allemaal wel, al zegt balbezit mij niet alles”, weet Endt, die sinds zijn vertrek bij Ajax in 2013 als schrijver, columnist, en commentator werkt. ,,Maar zeker totdat Leonardo Spinazzola geblesseerd raakte, vond ik Roma heel dreigend. Portugese trainers zijn tactisch sterk. Dat bewees Paulo Fonseca maar weer. Hij had zijn ploeg uitstekend op Ajax voorbereid.”