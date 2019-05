Davinson Sánchez er niet bij tegen Ajax, Vertonghen met masker

Dat maakte de club zelf bekend. Een andere speler met een verleden in Amsterdam, Jan Vertonghen, zit wel bij de selectie. De Belg viel vorige week dinsdag in de heenwedstrijd in Londen nog voor rust uit na een botsing met André Onana. Vertonghen kan waarschijnlijk vanaf het begin meedoen en zal een masker dragen ter bescherming.

De ziekenboeg bij Spurs is al weken goed gevuld. Serge Aurier (hamstring) en Erik Lamela (hamstring) doen vandaag weer met de groepstraining mee. De club laat in het midden of ze er morgen bij kunnen zijn. Dat geldt in elk geval niet voor Harry Winks (lies), Harry Kane (enkel) en Vincent Janssen. De Nederlandse spits is door Tottenham niet ingeschreven voor de Champions League. Heung-min Son keert terug na een schorsing en Moussa Sissoko is volledig hersteld van zijn liesblessure.