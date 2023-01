Davy Pröpper keert bij Vitesse per direct terug in profvoetbal

Technische staf Ajax op de schop: John Heitinga beoogde assistent, René Meulen­steen zegde af

Ajax is druk doende de technische staf te hervormen. Johnny Heitinga, coach van de beloftenploeg, is één van de beoogde assistenten van hoofdtrainer Alfred Schreuder. Voor die rol ving de dolende landskampioen al wel bot bij René Meulensteen. Bovendien is het ernstig de vraag of Michael Reiziger en Matthias Kaltenbach aanblijven.

26 januari