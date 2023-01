De 1,5 miljoen kijkers van de Klassieker merken zeker iets van netten in Kuip: ‘Dat lijkt onvermijdelijk’

Zieke Ajacieden voeren race tegen klok voor topper tegen Twente: Schreuder hoopt op kwartet

Alfred Schreuder miste tijdens de bekerzege op FC Den Bosch (0-2) een handvol zieke WK-gangers. De coach van Ajax tast nog in het duister naar de oorzaak van de griepuitbraak in zijn selectie en over welke basisspelers hij voor de topper tegen Twente zaterdag weer kan beschikken. Als het even meezit, haakt een viertal spelers weer aan, hoopt Schreuder.

10:48