De beelden van de montage van de boogconstructie op dak AFAS Stadion

samenvatting PSV verliest tegen AZ wéér topduel: strijd om plek twee volledig open

21 maart PSV heeft voor de zestiende keer op rij geen nationale topwedstrijd weten te winnen. Nog erger voor de Eindhovenaren: door een 2-0 nederlaag tegen AZ is de strijd om de tweede plaats in de eredivisie weer helemaal open. Voor het eerst dit seizoen scoorde PSV niet in een officieel duel en AZ heeft nu net zoveel punten in de eredivisie: 55.