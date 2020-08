De blessurehistorie van pechvogel Sven van Beek

Het was een pijnlijk beeld op de Coolsingel, in het jaar dat Feyenoord de landstitel veroverde. Van Beek, die als jeugdexponent gold als toekomstige Oranje-klant, stak op het balkon van het stadhuis juichend zijn krukken in de lucht. Welgeteld nul minuten deed hij mee in de meest succesvolle Feyenoord-campagne van deze eeuw. Van Beek vocht geen duels uit met spitsen, maar knokte tegen een slepende teenblessure. Kort na zijn rentree bij de beloften keerde het kwetsuur keihard terug. Ditmaal met 335 dagen afwezigheid tot gevolg.

Volledig scherm Sven van Beek. © Hollandse Hoogte / Tom Bode Mult

Een korte blik op de blessurehistorie van Van Beek leert dat hij misschien wel de grootste pechvogel van de Nederlandse velden is. Sinds 2016 had hij teenproblemen, een heupblessure en een enkelkwetsuur. Die laatste blessure hield hem vrijwel het complete afgelopen seizoen aan de kant. Zijn speeltijd bleef beperkt tot één minuut, toen de rechtspoot in blessuretijd in de ploeg kwam tegen Fortuna Sittard.

Dit seizoen moest aanvankelijk het jaar van zijn grote comeback worden, maar diezelfde enkel gooide roet in het eten. In totaal miste Van Beek sinds juli 2016 al 89 wedstrijden voor Feyenoord. Hij stond sindsdien 57 keer wél binnen de lijnen.

Advocaat: Lange blessure Van Beek kunnen we echt niet hebben

Een blik op het aantal dagen die Van Beek vanaf de zijlijn moest toekijken, geeft een nóg schokkender beeld. Sinds hij op 29 juli 2016 voor het eerst last kreeg van zijn teen, keek hij in totaal 625 van de 1.505 dagen toe. Dat betekent dat hij meer dan een derde van zijn tijd als profvoetballer miste. Nu Van Beek's enkel opnieuw onder het mes moet, lijkt het erop dat het aantal afwezige dagen de komende tijd flink gaat oplopen.

153 wedstrijden

Op achttienjarige leeftijd debuteerde Van Beek bij Feyenoord, in de bekerwedstrijd tegen PSV. Van 2014 tot 2016 was de rechtspoot vaste basisspeler bij de Rotterdammers. Van Beek speelde in totaal 153 wedstrijden in dienst van Feyenoord en was vaste kracht toen Feyenoord in 2016 de beker won. Dit seizoen moest de herstelde Van Beek de concurrentiestrijd aangaan met Eric Botteghin voor een plek naast Marcos Senesi.

Volledig scherm Dries Mertens (R) van PSV in duel met Sven van Beek (L) van Feyenoord in de KNVB bekerwedstrijd. © ANP