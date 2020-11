De Boer doet het nu écht op zijn manier: ‘Discussie over welke lijn het is, is voor mij gesloten boek’

Door Maarten Wijffels



Jasper Cillessen kreeg het signaal dat hij vanaf januari echt ergens moet gaan keepen. Frank de Boer complimenteerde Ryan Babel, als voorbeeld van een speler die ‘alles wil doen om erbij te zijn op het EK’. De bondscoach kondigde aan dat hij Ruud van Nistelrooy al vervroegd (vanaf maart 2021) als extra staflid wil inhuren. En de oefenpot tegen Spanje? Die wordt benut om alvast 4-3-3 te spelen met een hele rits spelers die zaterdag ook aan de aftrap zullen komen tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League.



Ja, Frank de Boer had aardig wat te melden gistermiddag in Zeist. Het zorgde voor dynamiek aan het begin van een week die straks een hele winter de stemming rond Oranje en hemzelf gaat bepalen. Bij de vorige interlandperiode trapte De Boer nog af als een soort NAVO-onderhandelaar. Veel wikken, veel wegen. Laveren in menig antwoord. En het was logisch, want de geest van zijn succesvolle voorganger was nog overal. ,,Maar laat ze in Zeist stoppen met praten over ‘de Lijn-Koeman", zei Ronald Koeman laatst al in een interview in deze krant. ,,Start liever het Oranje van Frank de Boer op. Een andere coach die zijn eigen keuzes moet maken. Ik ben totaal niet meer belangrijk.’’