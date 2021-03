De Boer geeft plannen bloot: ‘We gaan een beter Nederlands elftal zien’

Oranje heeft de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Letland uitgekozen om de teleurstelling van de mislukte start van de WK-kwalificatie van zich af te spelen. ,,We gaan een beter Nederlands elftal zien”, verwees bondscoach Frank de Boer naar de nederlaag van woensdag in Turkije (4-2). ,,Daar ga ik wel van uit.”

Het lijkt erop dat De Boer zijn opstelling van het mislukte duel met Turkije op meerdere posities gaat wijzigen. Davy Klaassen maakt kans op een basisplaats, net als Luuk de Jong en misschien ook wel Denzel Dumfries, Steven Bergwijn of Calvin Stengs. Doelman Tim Krul staat opnieuw onder de lat, ondanks een minder optreden in Istanboel.

Letland is de nummer 136 van de wereldranglijst en verloor woensdag in eigen land van Montenegro (1-2). ,,We zullen het spel weer moeten maken”, beseft De Boer. ,,Maar dat zal wel geconcentreerd moeten, zoals in de duels van vorig jaar november met Bosnië en Polen. Want ook Letland zal wachten op een foutje van ons. Op die manier wonnen ze ook van Oostenrijk”, doelde hij op een duel van anderhalf jaar geleden (1-0).

Volledig scherm Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Frank de Boer. © Pim Ras Fotografie

Ondermaats gepresteerd

De Boer erkende op een persconferentie in Zeist dat zijn ploeg tegen Turkije ondermaats heeft gepresteerd. ,,Maar ik lees dan ook weer dat wij aan het breien waren, terwijl we de laatste wedstrijden volgens mij de hoogste aantallen van balsnelheid en vooruit spelen hadden”, zei hij. ,,Dus het is niet zo dat wij rustig aan hebben gedaan. Ik weet niet of jullie Spanje donderdag hebben gezien. Die hadden het ook verschrikkelijk lastig tegen Griekenland. Gaatjes proberen te vinden is soms heel moeilijk als je aanvalt tegen een goed georganiseerde ploeg.”

Oranje staat tegen de Letten voor het eerst onder leiding van een vrouwelijke arbiter. Stéphanie Frappart uit Frankrijk mag het duel in goede banen gaan leiden. Er zitten 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA, in het kader van Fieldlab-experimenten. ,,Ik ben benieuwd wat voor een sfeer dat gaat geven”, zei De Boer. ,,En hoe ons dit kan helpen. Hopelijk is dit een opmaat naar een vol stadion. We rekenen nog steeds op drie groepswedstrijden op het EK in de Johan Cruijff ArenA. Uiteraard staan er ook andere scenario’s in onze boekenkast. Maar vooralsnog zijn die niet nodig. Eind april zal er wel meer duidelijk worden.”