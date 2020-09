‘De Boer heeft goud in handen, deze generatie kan ons van ‘88 eindelijk eens opvolgen’

Sjaak Swart (31 interlands)

,,Dit is de juiste keuze, want Frank heeft het heel goed gedaan bij Ajax en hij is bovendien een heel goede speler geweest. Hij moet gewoon doorgaan op de weg van Koeman. En ja goed, hij heeft het nu een paar jaar moeilijk gehad bij verschillende clubs. Maar daar heeft iedere trainer mee te maken. Kijk naar Frank Rijkaard, ook een fantastische trainer die is gedegradeerd met Sparta en daarna succesvol was met FC Barcelona. In zijn tijd bij Ajax speelde de club misschien niet opwindend, daar kon wel een beetje meer tempo in natuurlijk. Hij speelde een beetje als Louis van Gaal hè, maar toch wel heel succesvol. Dit is een hartstikke mooie gelegenheid voor hem bij Oranje, want hij heeft de beschikking over een fantastische spelersgroep. Hij is ook een gentleman in de media. Dat is belangrijk.”

Volledig scherm Frank de Boer en Sjaak Swart in 2009 met oud-Ajacieden tegen Haarlem, in een poging om de club van faillissement te redden. © ANP

Johnny Rep (42 interlands)

,,Ik weet niet of dit een goede keuze is hoor, want in die jaren dat hij trainer was bij Ajax heb ik nou niet echt genoten in de Arena. Dat was meestal niet om aan te gluren. En dan die misstappen daarna bij die andere clubs. Er zitten nu veel talenten bij het Nederlands elftal. Er valt wat van te maken, maar dan moet er wel iets van gemaakt worden met een goede trainer.”

Hedwiges Maduro (18 interlands)

,,Frank is een goede coach, maar wat ik vooral belangrijk vind is de mensen waarmee hij samenwerkt. In de technische staf heb je altijd een tegenpool nodig. Ik had het gevoel dat hem dat opbrak in het buitenland, want bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United nam hij steeds zijn eigen mensen mee. Het is ook juist belangrijk als bondscoach, want dan moet je een goede vibe creëren bij de spelers in die korte periode dat ze bij elkaar zijn. Hij moet proberen om de band die Koeman had met zijn spelers voort te zetten. Daarin moet ik ook heel erg aan Louis van Gaal denken, die vertelde dat het formeren van zijn staf een van zijn belangrijkste taken was en ook iets waar hij veel tijd aan kwijt was. Ik heb De Boer ook nog kort meegemaakt en als veldtrainer is hij sowieso heel goed. Maar wat betreft dat formeren van die technische staf rondom hem, daar ben ik heel benieuwd naar.”

Volledig scherm Hedwiges Maduro. © BSR Agency

Berry van Aerle (35 interlands)

,,Ik dacht zelf in eerste instantie eigenlijk meer aan Peter Bosz. Die kan toch meer een stempel op teams drukken lijkt me. Maar die konden ze helaas niet losweken bij Bayer Leverkusen. Aan de andere kant: dit is zo’n talentvolle generatie, als je daar niks mee kan moet je het wel heel slecht doen. Deze generatie kan ons van ’88 eindelijk eens opvolgen. Een keertje een prijs winnen zou mooi zijn. De carrière van Frank spreekt voor zich. Hoeveel interlands heeft hij wel niet gespeeld? Meer dan honderd! En zoals hij overkomt en hoe ik hem ken, is hij echt een goed uithangbord voor Oranje. Ik heb nog met hem samengespeeld in Oranje bedenk ik me nu. Mooi dat iemand die zoveel interlands, nu bondscoach kan worden.”

Volledig scherm Berry van Aerle werd in 1988 Europees kampioen met Oranje. © PICS UNITED/COR MOOIJ

John van den Brom (2 interlands)

,,Het is goed dat we nu een bondscoach krijgen van zijn generatie. Ik denk dat dat ook belangrijk is gezien de selectie. Die jongens moet je begrijpen en dat kan Frank. Ik denk dat Frank genoeg heeft bewezen. Bij Ajax bijvoorbeeld toen hij moest werken onder moeilijke omstandigheden, met die hele Fluwelen Revolutie die toen aan de gang was. Hij bleef toen stoïcijns doorwerken met zijn team. En elke trainer wordt wel een keer ontslagen. Ik ben echt blij met de keuze en in Nederland gaat het weer om hoe het proces is geweest. Wees blij met deze keuze zou ik zeggen, Frank is een internationaal gerenommeerde naam.”

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk en John van den Brom maandag bij Jong FC Utrecht - NAC Breda. © BSR Agency

Gertjan Verbeek

,,Als je kijkt naar de wijze waarop De Boer is aangesteld, dan lijkt het op hapsnapbeleid van de KNVB. Eerst was het Rijkaard, dan was het Bosz. Nee, dan past Frank de Boer niet in dat rijtje lijkt mij. De KNVB wilde het werk van Koeman voortzetten, maar De Boer staat nou niet bekend als een groot communicator. Hij is straight en direct, ik ben benieuwd hoe hij met deze groep om zal gaan. Daar moet dan iemand naast die goed met de spelers kan omgaan, maar ik begrijp dat hij niet veel mensen mee mag nemen. Frank heeft het in het buitenland hartstikke moeilijk gehad. Daar is het toch heel anders, dat heb ik zelf ook meegemaakt. En bij Oranje moet je ook je visie kunnen overdragen in een korte tijd. Dat is lastig.”

Volledig scherm Gertjan Verbeek. © BSR Agency