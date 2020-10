De Boer heeft nare herinneringen aan Italië, Azzurri al 18 wedstrijden ongeslagen

Na de teleurstellende 0-0 tegen Bosnië en Herzegovina wacht Oranje in de Nations League vanavond (20.45 uur) in Bergamo de wedstrijd tegen Italië. Een kans op revanche na de 0-1 nederlaag van vorige maand in Amsterdam, maar de voortekenen zijn niet al te best voor Oranje. De feiten en cijfers op een rij.

• Nederland ging negen keer op bezoek bij Italië, maar wist er nog nooit te winnen. Vanuit geen ander land keerde Oranje zo vaak terug zonder overwinning.

• Van alle ploegen waar Oranje minstens vier keer tegen speelde, heeft het met 13.6% het laagste winstpercentage tegen Italië.

• Frank de Boer maakte zijn Oranje-debuut als speler tegen Italië op 26 september 1990. In de 1-0 overwinning van de Azzurri viel Roberto Mancini, de huidige bondscoach van Italië, na rust in voor Roberto Donadoni. De Boer ging er in de zeventigste minuut vanaf voor de eveneens debuterende Dennis Bergkamp. Roberto Baggio maakte kort voor rust de enige goal in Palermo.

• Baggio bezorgde De Boer twee jaar later, op 9 september 1992 in Eindhoven, een zware avond. Oranje stond door twee snelle goals van Dennis Bergkamp op voorsprong, maar daarna scoorden Stefano Eranio en Baggio voor Italië. De Boer werd in de rust gewisseld door bondscoach Dick Advocaat, waarna Gianluca Vialli (nu teammanager van nationale ploeg) een kwartier voor tijd de winnende 2-3 maakte namens Italië.

• Ook de derde interland van De Boer tegen Italië werd geen succes, op z'n zachtst gezegd. In de halve finale van het EK 2000 in Amsterdam stopte Francesco Toldo twee strafschoppen van De Boer: eerst in de 39ste minuut, daarna de eerste tijdens de strafschoppenserie. Patrick Kluivert (in de 62ste minuut), Jaap Stam en Paul Bosvelt scoorden ook niet vanaf elf meter. Luigi Di Biagio, Gianluca Pessotto en Francesco Totti (met een Panenka) deden dat wel namens Italië, dat vervolgens in de finale in Rotterdam na verlenging verloor van Frankrijk.

• De eerste wedstrijd van de huidige bondscoach als trainer van Ajax was in Italië tegen AC Milan. Ajax won op 8 december 2010 met 0-2 in San Siro door goals van Demy de Zeeuw en Toby Alderweireld. Een bijzonder knappe prestatie van de debuterend trainer, want bij Milan deden Thiago Silva, Andrea Pirlo, Robinho, Ronaldo, Clarence Seedorf en Zlatan Ibrahimovic die avond mee.

• Het enige doelpunt dat Oranje in 2020 maakte, werd gemaakt door Steven Bergwijn. Op 4 september scoorde hij in de 61ste minuut in de 1-0 overwinning op Polen. Van de laatste acht doelpunten die Oranje maakte, nam Georginio Wijnaldum er vijf voor zijn rekening.

• Aanvalsleider Memphis Depay keert terug na een schorsing. Depay was met elf doelpunten en elf assists betrokken bij 22 doelpunten in zijn laatste 21 wedstrijden. Na het vertrek van Koeman scoorde hij nog niet.

• Italië is al achttien wedstrijden ongeslagen sinds de 1-0 nederlaag bij Portugal twee jaar geleden. Geen ander land evenaart Italië momenteel qua ongeslagen wedstrijden.

• Andrea Belotti is topscorer bij het Italië onder Roberto Mancini, hij maakte vijf doelpunten onder de huidige bondscoach. Jorginho en Nicolò Barella maakten er vier.

• Voor Hans Hateboer zal de wedstrijd tegen Italië voelen als een thuiswedstrijd. De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van zijn werkgever Atalanta Bergamo. Zijn ploeggenoot Marten de Roon bij Oranje en Atalanta is geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

