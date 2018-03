De Boer: Ik wilde Mourinho zeker geen hak zetten

Door Maarten Wijffels



,,Het is nogal een dingetje geworden, ja, mijn optreden bij BT Sport’’, stelt De Boer. ,,Terwijl ik er niks persoonlijks mee bedoelde, toen ik iets zei over hoe Mourinho speelt en over de rol die Marcus Rashford onder hem heeft bij United. Die manier van spelen, dat is een andere opvatting dan wij in Nederland gewend zijn. Als een groot en zelf opgeleid talent als Rashford even wat minder speelt, zou ie er in de Ajax-cultuur niet één-twee-drie uitgehaald worden, heb ik uitgelegd. En de club zou ook niet direct een andere speler halen. Maar in de filosofie van Mourinho en Manchester United is dat anders. En dat is verder hun goed recht.’’