De Boer over WK in Qatar: ‘Snappen allemaal dat het delicate kwestie is’

De Boer over Wout Weghorst: ‘Hij ramt op de deur, er zitten een paar gaten in’

13:08 Als eerste land in Europa begint Oranje morgenavond (18.00 uur) aan de lange weg naar het WK van volgend jaar in Qatar. Tegenstander in het Atatürk Olympiyat-stadion in Istanboel is Turkije. Vanaf 12.30 uur vanmiddag kijkt bondscoach Frank de Boer vooruit naar de eerste interland van het Nederlands elftal in 2021. Volg de persconferentie in ons liveblog.