De Boer positief over kansen Blind op EK, Weghorst staat er goed op bij bondscoach

Blind herstelt van een enkelblessure. De kans lijkt groot dat De Boer hem vrijdag opneemt in zijn voorlopige selectie voor het EK, dat voor het Nederlands elftal op 13 juni begint met een wedstrijd tegen Oekraïne.

De Boer is minder positief over een mogelijk deelname van Virgil van Dijk aan het EK. “De vorige keer was ik heel negatief. Ik hoop dat hij reuzenstappen heeft gemaakt. Ik ga het komende week weer met hem bespreken. Het is ook aan hem. Het is wat hij wil.”

Van Dijk herstelt van een zware knieblessure en is nog niet klaar voor een rentree bij Liverpool. “Ik snap ook dat ze daar voorzichtig met hem zijn. Virgil is een belangrijke speler. Liverpool heeft zaterdag gewonnen, maar ze willen na de zomer niet nog zo’n seizoen.”

Weghorst

De Boer is positief over de kansen voor Wout Weghorst op een plaats in de EK-selectie. ,,Hij staat er goed voor, het ziet er goed uit voor hem. De kans is groot dat hij er bij is. Het is knap wat hij ook dit jaar weer heeft laten zien.”

De Boer maakt vrijdag zijn voorlopige selectie bekend en zal waarschijnlijk op 26 mei zijn definitieve keurkorps van 26 spelers toelichten. Oranje verzamelt zich op 24 mei voor het eerst in de aanloop naar het EK, met de spelers die dan beschikbaar zijn.

Het is nog onduidelijk of het trainingskamp in Portugal doorgaat vanwege aangescherpte coronaregels in dat land. Portugal laat komende week waarschijnlijk weten of buitenlanders nog steeds twee weken in quarantaine moeten als ze gearriveerd zijn.