De Boer: Vastigheid Oranje sleutel in eerste drie duels

De eerste Oranjeselectie van bondscoach Frank de Boer telt de gebruikelijke namen. Alleen middenvelder Teun Koopmeiners is nieuw en in de aanval sluit Donyell Malen na bijna een jaar weer aan.

Malen speelde zijn vierde en laatste interland vorig jaar oktober uit tegen Belarus (1-2). In december liep hij vervolgens een zware knieblessure op die hem maanden aan de kant hield. De PSV-spits maakte begin dit seizoen zijn rentree bij de Eindhovenaren.

Behalve Malen keren ook Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis en Ajax-verdediger Daley Blind terug in de selectie van Oranje. De Boer riep ook Mohamed Ihattaren op, de jonge PSV’er die onder trainer Roger Schmidt een moeizame start van het seizoen beleeft en al een paar keer op de bank zat.

De nieuwe bondscoach houdt zoveel mogelijk vast aan de spelers die onder zijn voorganger Ronald Koeman het vertrouwen kregen. ,,Het is hartstikke goed gegaan onder Ronald Koeman en Dwight Lodeweges, dus waarom zou ik direct de knuppel in het hoenderhok gooien en van alles veranderen? Dat lijkt me helemaal niet verstandig”, aldus De Boer, die vorige week een contract tot en met het WK van 2022 ondertekende bij de KNVB.

De Boer ziet in de vastigheid van Oranje de sleutel voor succes in zijn eerste week. Oranje verzamelt maandag in Zeist en oefent woensdag al tegen Mexico in Amsterdam. Daarna volgen Bosnië-uit (zondag 11 oktober) en Italië-uit (14 oktober). Het betreft de derde en vierde poulewedstrijd in de Nations League. Eerder won Oranje van Polen (1-0) en was er verlies tegen Italië (0-1).

,,Normaal gesproken selecteren we twintig veldspelers en drie keepers, maar omdat we drie interlands achter elkaar spelen, denken we 22 veldspelers nodig te hebben”, zegt De Boer. ,,We gaan straks richting Bosnië. Als daar wat gebeurt, dan is het lastig om nog spelers te krijgen. Bovendien kunnen we nu ook in bepaalde wedstrijden andere jongens aan het werk zien.”

Een van hen is debutant Koopmeiners, de middenvelder die in de belangstelling staat van enkele Engelse clubs. De Boer ziet in de AZ-captain en Malen belangrijke spelers voor de toekomst van Oranje. ,,Misschien gaan ze ook wel minuten maken.”

Afvallers

De voorselectie die Lodeweges zo’n twee weken geleden als interim-bondscoach formeerde, bestond uit maar liefst 38 spelers. Daaruit zijn onder anderen Davy Klaassen, Timothy Fosu-Mensah, Myron Boadu, Perr Schuurs, Tonny Vilhena en Wout Weghorst afgevallen.

