De carrière van Jaap Stam in elf foto's

Jaap Stam begon zijn actieve loopbaan als 20-jarige bij FC Zwolle. De geboren Kampenaar maakte een seizoen vol in de Overijsselse hoofdstad.

Zijn tweede club was Cambuur Leeuwarden. Stam speelde vrijwel alle duels met de club uit Friesland en was na twee jaar klaar voor een stap hogerop.

Zijn avontuur bij Willem II was kort maar krachtig. Stam, inmiddels 23 jaar oud brak definitief door als robuuste centrale verdediger. Hij viel in Tilburg dusdanig op dat hij na een half jaar al vertrok naar de Nederlandse top.

Die Nederlandse top was PSV. In tweeënhalf jaar won Stam in Eindhoven het landskampioenschap, de beker en de Johan Cruijff-schaal. Stam was een van de grote steunpilaren in de ploeg.

In 1998 begon het grote avontuur in Engeland. Alex Ferguson was verheugd met de komst van Jaap Stam. In het eerste seizoen van de Nederlander bij Manchester United won de club meteen de Champions League.

Head to Head, de biografie van Jaap Stam, is de directe aanleiding voor een vertrek uit Manchester. Sommige uitspraken vielen Ferguson verkeerd en Stam werd verzocht te vertrekken. Zijn nieuwe club werd Lazio Roma. In zijn eerste jaar in Italië werd Stam tijdelijk geschorst wegens vermeend gebruik van nandrolon.

Na drie jaar Rome gaat Stam op 32-jarige leeftijd naar AC Milan. In San Siro verdedigt Stam twee jaar het zwartrode tenue. Daarna is het tijd om terug naar Nederland te gaan.

Verrassend genoeg tekent Stam bij Ajax in Amsterdam. Hij wordt meteen aanvoerder en speelt in zijn eerste seizoen nog een aanzienlijk aantal wedstrijden en werd ook kampioen. In het tweede contractjaar mist Stam motivatie en stopt vrij abrupt met voetballen.

Na zijn voetbalcarrière blijft Stam actief in het voetbal, eerst bij zijn oude liefde PEC Zwolle. In 2009 is Stam even interim-trainer en in de jaren daarna assistent-trainer.

Dit combineert Stam met werkzaamheden als individueel trainer bij Ajax. Tussen 2014 en 2016 is Stam de trainer van Jong Ajax.

