De cijfers van het dolende PSV: vooral de kleintjes zijn dit seizoen een struikelblok

Voetbalpod­cast | ‘Koeman gaat echt niet naïef 4-3-3 spelen met vleugelspe­lers’

Ronald Koeman presenteerde zich maandag aan de pers als nieuwe bondscoach. Al was de KNVB bekend terrein voor de Groninger. Over de geloofsbrieven van Koeman praat Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels. Ze hebben het ook over de rol van Joey Veerman bij PSV en de lessen van de Klassieker.

24 januari