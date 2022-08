De Cristiano Ronaldo van Willem II weet het nu zeker: ‘Zou zo’n loopstraf nooit meer accepteren’

Door Dennis van Bergen



Natuurlijk schoten de gedachten van toen wel weer even door zijn hoofd. Arno Arts (53) geeft het ogenblikkelijk toe. Want ja, die straftraining die de Manchester United-spelers gisteren moesten ondergaan van hun trainer Erik ten Hag, deed hem verdacht veel denken aan de looptocht die hij en zijn ploeggenoten van Willem II in 1999 werd opgelegd door hun trainer Co Adriaanse. ,,En geen 13,7 kilometer”, zegt de voormalig middenvelder. ,,Maar 26. Zes-en-twintig kilometer joggen onder de brandende zon. Man, wat hebben we Co vervloekt.”



Net zoals nu bij United, dat zaterdag met 4-0 verloor van het bescheiden Brentford, vormde een forse nederlaag van de Tricolores de aanleiding voor de sanctie. In de voorbereiding was AA Gent met 6-1 te sterk voor de ploeg, die dat seizoen Champions League zou gaan spelen. ,,Ik hoor het Co nóg zeggen”, vertelt Arts. ,,Allemaal de autosleutels inleveren en ik zie jullie bij eetcafé De Vijf Eiken, dertien kilometer verderop.”