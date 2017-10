De dag dat Richard Witschge het voorgoed verpestte bij het Legioen

,,In de Kuip kan ik niet komen. Heb het nooit ­geprobeerd en dat houd ik ook zo'', antwoordde Richard Witschge toen hem vorige week werd gevraagd waar hij de Klassieker ging kijken. ,,Als ik in pakweg Maastricht of Den Bosch loop, krijg ik ook weleens ­Feyenoord-supporters op m’n dak. Zolang ze niet handtastelijk worden, kan ik het wel accepteren. Maar ik heb ook weleens moeten rennen.''

Nee, in Rotterdam zijn ze niet vergeten wat Witschge op 26 oktober 1997 deed in de Arena. Ajax gaf Feyenoord die dag een flink pak slaag. En toen de 4-0 op het bord stond, Feyenoord had deemoedig het hoofd gebogen, strooide Richard Witschge wat zout in de wond door op nonchalant aangeven van Shota Arveladze de bal negen keer hoog te houden. Vrij naar Gerrie Mühren, de Ajacied die dat in 1973 al eens had gedaan tegen Real Madrid in Bernabeu. Onnodig, oordeelde Feyenoord-supporters. Prachtig, zo vond men in Amsterdam.