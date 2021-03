De dilemma’s van Frank de Boer op weg naar het EK: wie neemt hij mee?

Ten Hag niet blij met interlands Jong Oranje: ‘Dit is weer een extra belasting’

10 maart Erik ten Hag heeft contact gezocht met bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje over de groepsfase van het EK eind deze maand in Hongarije. De trainer van Ajax heeft benadrukt dat niet al zijn spelers gebaat zijn om daar voor de nationale beloftenploeg uit te komen. ,,En de bondscoach had zeker oog voor mijn plannen”, zei hij.