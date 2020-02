De doldwaze doorbraak van Sergiño Dest

Doelman Feyenoord Bijlow keeper in Oranje? Zo gek is het niet

6:56 Feyenoord rekent zondag in de kraker tegen AZ weer op Justin Bijlow (22). De talentvolle keeper maakt indruk na het vertrek van Kenneth Vermeer. Zijn sterke optredens kunnen de Rotterdamse doelman zelfs een plek in de EK-selectie opleveren. ,,Dit is ook heel lekker voor bondscoach Ronald Koeman.’’