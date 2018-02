De doorbraak van Steven Bergwijn lijkt nu echt aanstaande

Vorig jaar liet hij het in de Kuip liggen met PSV en Bergwijn had zichzelf bij Feyenoord-PSV toen al op de kaart kunnen en eigenlijk ook moeten zetten. Precies 364 dagen later lukte dat wel. En hoe: Bergwijn was bij alle drie goals van PSV tegen Feyenoord betrokken. Een definitieve doorbraak zit eraan te komen, zo lijkt het. Met zes treffers en inmiddels ook een stapeltje assists (zeven) draagt hij nu behoorlijk bij aan de kille, maar zo belangrijke cijfers voor het koppelteken in het doelsaldo van PSV.



Bergwijn is een speler die buiten het veld wel een risicootje durft te nemen. In een reclame-campagne van ING wordt hij met klassieke muziek neergezet als speler en hoop voor de voetbaltoekomst van Nederland. Hij lijkt weinig druk op de jonge schouders te voelen, hoewel er dit seizoen de nodige kritiek op hem neerdaalde. Bergwijn hield zich in het spel zonder bal goed staande en manifesteerde zich als teamspeler, maar het rendement voorin was nog laag. De afgelopen wedstrijden heeft hij een volgende stap gezet bij PSV, waar hij zich nog een paar jaar zou kunnen doorontwikkelen. In het buitenland liggen al de nodige aanbiedingen op hem te wachten, maar het is de vraag of men daar zoveel geduld met hem heeft als PSV heeft gehad. Het duurde een tijdje, maar Bergwijn levert nu en betaalt het vertrouwen van PSV dus uit.