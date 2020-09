De droomdag van Robben die veranderde in een drama: ‘Ik dacht: f*ck!’

Blessure Was dit het al voor Robben? Na een halfuur al naar de kant bij rentree

18:01 Het had een feestelijke dag moeten worden, maar de rentree van Arjen Robben in de eredivisie (na exact 6000 dagen) is uitgelopen op een teleurstelling. De 36-jarige captain van FC Groningen moest na een halfuur spelen al geblesseerd naar de kant bij de thuiswedstrijd tegen PSV, dat kort daarna via Cody Gakpo ook op 0-1 kwam.