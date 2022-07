De één Ajacied en de ander Feyenoorder; toch blijven de Timbers op één kamer slapen

Belangrijk zijn. Zichzelf ontwikkelen. Aanvallen. Quinten Timber (21) heeft tal van mooie ambities als Feyenoorder. Maar aan één ding verandert voorlopig niets. Hij blijft samen met zijn tweelingbroer en Ajacied Jurriën in één kamer slapen. ,,Hij is trots op de keuze die ik heb gemaakt.”

Toen Quinten Timber eergisteren naar De Kuip reed vanuit zijn woonplaats Utrecht, overviel hem een bijzonder gevoel. Jarenlang reed hij, acht seizoenen lang jeugdspeler van Feyenoord, het stukje samen met zijn moeder. Afgelopen woensdag deed hij dat in de wetenschap dat hij vanaf nu speler is van Feyenoord 1. ,,Heel speciaal om te ervaren na al die tijd”, zegt Timber vandaag, tijdens zijn officiële presentatie in Rotterdam-Zuid. En daarna: ,,Ik wil graag de beste zijn, mezelf ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat dit hier kan.”

Mooi verhaal, dat van Timber. Tot op de dag van vandaag slaapt hij op één slaapkamer met zijn tweelingbroer Jurriën Timber, speler van Ajax, die beiden nog thuis bij hun moeder wonen. En de middenvelder is niet voornemens om aan die slaaptraditie een einde te maken nu hij weer terug is op het oude Rotterdamse nest. ,,Of Jurriën niet liever had gehad dat ik naar Ajax was gegaan?”, herhaalt hij de vraag, lachend. ,,Nee hoor, natuurlijk is het leuk om samen te spelen, maar tégen elkaar spelen is ook leuk. En bovendien: mijn broertje gunt me te allen tijde het beste. Hij is er trots op dat ik nu voor Feyenoord speel.”

Keuze voor Feyenoord

Dé vraag: waarom Feyenoord en niet een van de vele andere topclubs die hem wilden inlijven? ,,Ik heb met de trainer (Arne Slot) gesproken. Dat voelde goed. Daarnaast ben ik een speler die van aanvallen houdt. Dat kan hier met de manier van spelen die de trainer voor ogen heeft.”

Quote Ik probeer niet aan dat bedrag te denken, ik wil gewoon vlammen. Quinten Timber

Nog voordat hij een minuut gespeeld heeft in De Kuip drukt er al een behoorlijke last op de schouders van de Utrechter. De duurste aankoop in de geschiedenis van Feyenoord is hij. De Rotterdammers maakten 8,5 miljoen euro over naar De Galgenwaard. Met dat bedrag overtreft hij Danko Lazovic (2003) en Marcos Senesi (2019) die beiden 7 miljoen euro kostten. Desondanks zegt Timber niet met die last bezig te zijn. ,,Weet je”, zegt hij. ,,Ik probeer er gewoon niet aan te denken. Ik wil vlammen.”

Timber verruilde de opleiding van Feyenoord in 2014 voor die van Ajax. Bij de Amsterdamse club speelde hij alleen in het beloftenelftal. Een jaar geleden maakte hij vervolgens de overstap naar FC Utrecht, waar hij in korte tijd uitgroeide tot een van de smaakmakers. In 31 competitieduels was hij goed voor twee doelpunten.

Spelen in de Kuip

In de Galgenwaard kon de entourage soms indrukwekkend zijn, ervoer hij. Toch is de Kuip van een nóg ander level, beseft hij. ,,Dat merkte ik afgelopen seizoen nog, toen ik hier met FC Utrecht speelde”, kijkt de jonge middenvelder terug. ,,In dit stadion hangt zo’n energie, het is er zo gek en amazing; geweldig dat ik hier nu als Feyenoorder mag voetballen.”

Wat vaststaat: het moment dat hij in De Kuip straks zijn vriend en tweelingbroer Jurriën treft, is aanstaande, ervan uitgaande dat hij dit seizoen bij Ajax blijft. Tot die tijd beleven de twee De Klassieker slechts nog in de slaapkamer van hun moeder. De kersvers Feyenoorder Timber, kort nadat hij een foto heeft gemaakt van zijn immense afbeelding in de perszaal van de Rotterdamse club: ,,Ik kan niet wachten om te beginnen hier. Ik heb er geweldig veel zin in.”

