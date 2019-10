De Feyenoord-volgers van RTV Rijnmond: kritisch, zeer emotioneel en altijd partijdig

Door Sjoerd Mossou



Daar gaat de grijze RTV Rijnmond-auto weer, komende zondagmiddag, eerst over de A13 en dan de A4, en via de ring Amsterdam naar het zuidoosten. Het jaarlijkse, onvermijdelijke ritje naar de Johan Cruijff Arena, op weg naar de Klassieker.



,,Vroeger reden we meestal in een auto zonder logo’s, maar al onze bedrijfsauto’s zijn tegenwoordig bestickerd’’, zegt verslaggever Sinclair Bischop. ,,Geeft niet, hoor. Vorig jaar ging dat ook zonder problemen. We gaan al vroeg, rijden gewoon de ondergrondse parkeergarage van het stadion in.’’