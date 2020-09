De Graafschap-directeur over nieuwe maatregelen: ‘Voelt als een mes in onze rug’

,,Wij stoppen als De Graafschap, en met ons ook de andere clubs in het profvoetbal, ongelooflijk veel energie in een veilig verloop van de wedstrijden en het voorkomen van nieuwe besmettingen.”



Alle coronagerelateerde maatregelen - inclusief de wekelijkse testen voor spelers en stafleden - kosten De Graafschap in totaal zo’n 100.000 euro, schat Ostendorp. Zijn club krijgt ook veel complimenten van de betrokken instanties. Zoals van de KNVB-auditor, afgelopen zondag aanwezig op De Vijverberg in het thuisduel met NEC. ,,Maar ook van de politie, geneeskundigen en de gemeente Doetinchem. Als door die complimenten dan zo een streep door wordt gezet, voelt dat enorm onterecht en pijnlijk.”

De directeur vraagt zich hardop af wat voetballen zonder publiek oplost. ,,Waar gaan mensen dan voetbal kijken? De wedstrijden worden toch live uitgezonden. En hoeveel besmettingen zijn er nu daadwerkelijk ontstaan in de stadions? Ik heb daar nog geen signalen van ontvangen.”

„Dit is ongelooflijk zuur”, vindt Rob Toussaint, directeur van Heracles. „Als je ziet wat we als clubs hebben geïnvesteerd in tijd en geld om alles veilig en ordentelijk te laten verlopen. We hebben er alles aan gedaan.”

„Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop, dat hebben we in de stadions ook laten zien”, gaat Toussaint verder. „Maar ik zie geen duidelijke lijn. Waarom beslissen burgemeesters hoeveel mensen er in de Efteling en het Rijksmuseum mogen? En mogen de burgemeesters dat niet bij de stadions doen? Onze regio staat er nog steeds vrij goed op en de meeste fans komen uit de buurt.”

Volgens Toussaint is het niet bewezen dat het publiek in de stadions invloed heeft op het aantal besmettingen. „Daarom zeggen we steeds: onderzoek het, ga testen. Dat wilden wij graag in ons stadion doen, maar die mogelijkheid krijgen we niet.”

Het kantoorpersoneel in het Almelose stadion werkt vanaf woensdag weer thuis. Toussaint: „Ik vind drie weken lang, als het vanaf morgen ingaat, geldt het voor drie wedstrijden.” Voor Heracles zit daar de thuiswedstrijd tegen RKC in. Zaterdag speelt de club tegen Vitesse.

Heerenveen had de komende drie weken sowieso niet in het Abe Lenstra Stadion gevoetbald. Vrijdag wacht een uitwedstrijd tegen FC Utrecht, vervolgens gaat de ploeg van Johnny Jansen op bezoek bij Ajax en daarna ligt de eredivisie een weekend stil vanwege interlandvoetbal. ,,We hebben net twee thuiswedstrijden gehad. Maar wie zegt dat er na drie weken wél weer met publiek kan worden gespeeld? Je kunt er simpelweg geen uitspraken over doen”, aldus algemeen directeur Cees Roozemond.

,,De eerste wedstrijd tegen Willem II hebben we heel voorzichtig aangepakt”, vervolgt Roozemond. ,,Daarom konden wij onze toeschouwerscapaciteit opschalen tegen VVV-Venlo. Beide duels zijn heel goed verlopen, met supporters die zich aan de regels hielden. Dan is dit, ook voor hen, een enorme streep door de rekening.”

Een voordeel, vervolgt Roozemond, is dat Heerenveen het gros van inkomsten al binnen heeft. Zo mochten alleen seizoenkaarthouders plaatsnemen op de tribunes van het Abe Lenstra-stadion. ,,Dat klopt, alleen rekenden we erop dat we aan het einde van het seizoen, halverwege maart, richting een voller stadion konden. Daar hebben we ook op begroot. Ik weet niet wat we de komende periode kunnen verwachten. Maar dat deze nieuwe maatregelen niet helpen, is voor iedereen duidelijk.”

FC Groningen, dat vanwege de coronacrisis in mei al personeel moest ontslaan, speelt juist twee thuiswedstrijden: tegen Ajax en FC Utrecht. ,,Na alle inspanningen die onze supporters en sponsors al hebben gedaan richting de club, is dit een nieuwe tegenslag. Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat de nationale volksgezondheid voorop staat, maar daarom is de klap voor ons niet minder hard”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

De regering kan bij AZ op meer begrip rekenen. ,,Voetbal staat niet boven de maatschappij en dit soort beslissingen worden alleen genomen als het echt noodzakelijk is”zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. ,,Hopelijk kunnen we het virus op die manier onder de duim houden. Ook bij AZ hebben we complimenten gekregen van de GGD en gemeente over de manier waarop we de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle hebben georganiseerd. We hebben aangetoond dat we dat op een goede manier konden. Ik hoop dat de maatregelen die nu genomen gaan worden van korte duur zijn. Dat hoop ik natuurlijk ook voor onze branche. Betaald voetbal als geheel is de laatste tijd goed bezig geweest en we weten allemaal dat de branche een klap krijgt als er niet met publiek wordt gevoetbald. Dat geldt ook voor AZ. Het is nu ook voor ons weer even omschakelen, even weer terug bij af.”

Ook zijn collega Marco Bogers van VVV zegt begrip te hebben voor de overheidsmaatregelen. ,,Maar dit is natuurlijk wel verschrikkelijk. Voor de club, maar zeker ook voor onze supporters en sponsoren. Voetbal is een sport van en voor het volk.”

