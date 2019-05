De Graafschap evenaart record met negende degradatie

Spierings kan geluk niet op in Adelaars­horst

28 mei Stijn Spierings kon in De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles zijn geluk niet op. De uitblinkende middenvelder van RKC Waalwijk scoorde in de beslissende return van de play-offs twee keer. Mede door zijn trefzekere inbreng wisten de karaktervolle Brabanders in een gedenkwaardige wedstrijd promotie af te dwingen (4-5, na 0-0 in Waalwijk).