De Graafschap-icoon Henk ‘Kappertje’ Overgoor (75) overleden aan de gevolgen van corona

Henk Overgoor is vooral bekend van de heroïsche wedstrijd De Graafschap-Feyenoord (5-7) op zondag 7 oktober 1973. Na twintig minuten leidden de Rotterdammers al met 0-3, maar daarna begonnen de Superboeren aan een waanzinnige comeback en stonden halverwege met 4-3 voor. Overgoor scoorde de 3-3, maar verslikte zich na het doelpunt in zijn kauwgom en viel neer. ,, Ik kreeg geen lucht meer. Guus Hiddink sloeg me op m’n rug en toen viel mijn gebit op de grond", vertelde Overgoor later. Iedereen dacht toen dat ik m’n gebit had ingeslikt, maar dat was dus niet zo.”