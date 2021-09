De Graafschap klopt Excelsior, FC Emmen wint bij NAC

Podcast | ‘Daley Blind vindt zichzelf altijd opnieuw uit’

15 september De groepsfase in de Europese toernooien is gestart. Feyenoord speelde 0-0 tegen Maccabi Haifa en Ajax neemt het vanavond op tegen Sporting Lissabon. Ajax-volger Johan Inan is meegereisd naar Portugal en praat in de Voetbalpodcast over dat duel. Daarnaast blikt Mikos Gouka terug op Feyenoord.