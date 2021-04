De Graafschap laat bij Cambuur na reuzenstap richting eredivisie te zetten

Het voet­balsprook­je van Emmen: ‘Ik zie zelfs kinderen met shirts lopen’

20:24 Iedereen is blij voor het herrezen FC Emmen, de club waar ze het voetbalsprookje van het jaar schrijven nu handhaving ineens in het vizier is. ,,Dat ze daar de trainer er niet uit hebben gegooid, vinden veel mensen fantastisch.”